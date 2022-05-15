Али Асадов встретился с новым главой ОАЭ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

В Международном аэропорту Абу-Даби премьер-министра встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухаил бин Мохаммед Аль Мазруи. В ходе краткой встречи с аль-Мазруи премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного деятеля, президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Затем премьер-министр Али Асадов встретился в резиденции президента ОАЭ с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Во время встречи была выражена уверенность в том, что под руководством нового президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна Объединенные Арабские Эмираты будут процветать, а связи между Азербайджаном и ОАЭ продолжат успешно развиваться.

Премьер-министр Али Асадов также встретился с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и Эмиром Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

На встречах было особо подчеркнуто успешное развитие связей между двумя странами, выражена уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.