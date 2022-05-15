Родные «азовцев» просят Эрдогана: сделайте все возможное

Жены и матери украинских военных, находящихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области, призвали президента Турции Реджепа Эрдогана сделать все возможное для того, чтобы помочь эвакуировать их мужей и сыновей. С соответствующим заявлением на пресс-конференции в Стамбуле выступили жены защитников «Азовстали».

Они поблагодарили Турцию и турецкий народ за поддержку, которую уже оказывают Украине. Однако заметили, что времени на промедление с эвакуацией всех военных из Азовстали нет.

«Кольцо вокруг «Азовстали» сжалось. Дальше тянуть нельзя... Мы возлагаем нашу последнюю надежду и верим в то, что, объединив усилия, Турция, в лице президента Эрдогана, а также Китай в лице его лидера Си Цзиньпина и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти «Азовсталь» и людей, которые там находятся, находятся за гранью жизни и смерти. Они находятся в аду. Им ежедневно наносят новые раны. Они без рук, без ног», – сказала жена одного из бойцов полка «Азов».

По их мнению, именно президент Турции и президент Китая остаются лидерами, которым президент РФ Владимир Путин не сможет отказать в диалоге.