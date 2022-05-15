Путин принял всех, кроме Пашиняна

Президент России Владимир Путин 16 мая в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведёт двусторонние встречи с президентами Беларуси, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Перед началом саммита ОДКБ состоялась встреча президента России с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе российского лидера.

Сообщений о состоявшейся или намеченной встрече Путина и Пашиняна нет.