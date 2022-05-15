На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в двухэтажном доме в городе Шамкир. На место инцидента немедленно были вызваны силы Шамкирского пожарного управления Государственной противопожарной службы министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в гараже на первом этаже двухэтажного пятикомнатного частного дома общей площадью 280 квадратных метров, принадлежащего Сулейманову Фуаду. Имелся риск распространения огня на другие части дома. Несмотря на ветреную погоду и сложность пожара, благодаря оперативной и профессиональной деятельности огнеборцев пожар был потушен в короткие сроки.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции гаража и оборудование. Сам дом был защищен от огня.