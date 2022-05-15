На освобожденных территориях Азербайджана идет обновление электросетей

В освобожденных от армянской оккупации районах Азербайджана продолжается строительство новых электросетей. В пресс-службе ОАО «Азеришыг» haqqin.az сообщили, что, согласно соответствующим поручениям президента Ильхама Алиева, ОАО проводит широкомасштабные работы в Зангиланском районе, а также на других освобожденных территориях.

В рамках проекта «Умное село», реализуемого в селе Агалы, для обеспечения села электроэнергией прокладывается современная воздушная линия передач 35 кВ.

Еще один крупный проект – электроснабжение строящегося международного аэропорта в Зангилане. К аэропорту прокладывается двухцепная, полностью изолированная линия электропередач напряжением 35 кВ.