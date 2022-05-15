На освобожденных территориях Азербайджана идет обновление электросетей
В освобожденных от армянской оккупации районах Азербайджана продолжается строительство новых электросетей. В пресс-службе ОАО «Азеришыг» haqqin.az сообщили, что, согласно соответствующим поручениям президента Ильхама Алиева, ОАО проводит широкомасштабные работы в Зангиланском районе, а также на других освобожденных территориях.
В рамках проекта «Умное село», реализуемого в селе Агалы, для обеспечения села электроэнергией прокладывается современная воздушная линия передач 35 кВ.
Еще один крупный проект – электроснабжение строящегося международного аэропорта в Зангилане. К аэропорту прокладывается двухцепная, полностью изолированная линия электропередач напряжением 35 кВ.
Охранная зона (3-6 метров) нового типа изолированных линий 35 кВ в 6-10 раз меньше существующих линий (30-40 метров). Если технические потери в существующих кабелях 35 кВ составляют 9-12 процента, то в изолированных кабелях современного типа они составляют 3,5-4 процента. Затраты на содержание сетей снижаются со 100 до 30 процентов, годовой расход запасов снижается со 100 до 25 процентов, срок обслуживания сокращается в 2 раза. Количество и продолжительность аварий в изолированных кабелях до 60 процентов меньше, чем в существующей проводке. Продолжительность плановых вводов (обслуживание сети, ремонт, профилактика и т.д.) на 75 процентов меньше, чем у действующих линий. Повышается безопасность жилых и рабочих помещений, а также помещений, расположенных в непосредственной близости от высоковольтных линий электропередач, устраняется воздействие стихийных бедствий на линии электропередач.
Использование нового типа изолированных линий 35 кВ позволяет приблизить показатели устойчивости, надежности и эффективности энергосистемы страны к международным стандартам.
При этом возможность прокладки таких кабелей в любой среде: подземной, подводной и воздушной, облегчит эксплуатацию инновационных распределительных сетей 35/0,4 кВ, установленных на освобожденных территориях, а также обеспечит их стабильную работу.