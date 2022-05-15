Генпрокуратура и Минобразования о смерти 7-летней школьницы в Баку

В Сабунчинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти в школе-интернате №11 на территории поселка Билгя 7-летней Светланы Велиевой с синдромом Дауна. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры Азербайджана и Министерства образования.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, предварительное расследование установило, что Светлане Велиевой была вовремя вызвана скорая помощь из-за проблем со здоровьем и была оказана медицинская помощь. Несмотря на это, она скончалась в понедельник, 16 мая.

«При осмотре экспертами, на теле Велиевой не было обнаружено следов каких-либо травм и признаков насилия. В настоящее время расследование продолжается», - говорится в сообщении.