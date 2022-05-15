Кулеба: Украина не пойдет на уступки по Крыму и Донбассу

«Украина не собирается идти на уступки России. Крым и Донбасс не станут разменной монетой в попытке установить режим прекращения огня в войне». Об этом в интервью Bloomberg заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что, вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России.

По словам Кулебы, у Украины остается стремление восстановить полную территориальную целостность, и она будет включать районы Донбасса и Крымский полуостров.

«Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами», - отметил глава МИД.

Он выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против России.