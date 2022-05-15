Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, после чего покинул Елисейский дворец. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В канцелярии президента Франции также заявили, что Макрон принял отставку премьера.

Телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники сообщает, что новым премьер-министром Франции будет назначена Элизабет Борн.

Отмечается, что Борн находится в Елисейском дворце, назначение ее на должность состоится вечером 16 мая.