Премьер-министр Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции Жан Кастекс подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, после чего покинул Елисейский дворец. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
В канцелярии президента Франции также заявили, что Макрон принял отставку премьера.
Телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники сообщает, что новым премьер-министром Франции будет назначена Элизабет Борн.
Отмечается, что Борн находится в Елисейском дворце, назначение ее на должность состоится вечером 16 мая.