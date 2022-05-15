Ильгар Гусейнов, отдел экономики 19:31

Продолжающееся почти три месяца российское вторжение в Украину создало ощутимый дефицит пшеницы в мире. Заблокированные Россией порты, откуда Украина экспортирует 90 процентов своего зерна, являются серьезной угрозой для глобальной продовольственной безопасности.

Как известно, до войны Украина была одним из главных конкурентов России на рынке пшеницы, обеспечивая 20 процентов мировых потребностей в этом важнейшем сельскохозяйственном продукте. В настоящее время Россия, оккупировавшая южные области Украины, захватывает пшеницу и экспортирует её под видом собственной. На прошлой неделе министры сельского хозяйства государств G7 обсудили этот вопрос на двухнедельной встрече в Штутгарте, куда был приглашен министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. На встрече представитель Германии Джем Оздемир прямо обвинил Россию в серии незаконных захватов. По его мнению, Москва не только хочет устранить конкурента на рынке зерна, но и ведет экономическую войну, цель которой – присвоить собственность украинских фермеров. «Россия ворует и крадет», - подчеркнул Оздемир.

Николай Сольский проинформировал представителей G7, что на складах его страны сегодня хранится около 20 миллиона тонн пшеницы. Из-за блокады портов и перекрытия маршрутов снабжения вывезти её с территории Украины невозможно. В результате все свелось к обсуждению вариантов экспорта украинского зерна либо по Дунаю, либо автомобильным и железнодорожным транспортом. Такое решение потребует колоссальных усилий, принципиально новой логистики и, естественно, скажется на стоимости пшеницы. Как известно, одно судно-балкер может принять на борт в среднем около 60 тысяч тонн зерна, тогда как грузовая автомобильная фура – лишь несколько десятков тонн. И даже если бы удалось каким-то образом перебросить всё экспортное зерно из Украины в порты Европы на Средиземном море, сразу перегрузить такие колоссальные объемы все равно не получилось бы – у европейских портов свой график работы. На встрече в Штутгарте украинский министр заявил, что около половины зерновых полей страны находятся в настоящее время либо под российской оккупацией, или в районах, охваченных войной. Из чего однозначно следует, что в этом году резкий спад производства пшеницы в Украине неизбежен. «Понятно, что урожай зерна будет значительно меньшим, чем в прошлом году, - отметил Николай Сольский. – Тем не менее, речь идет о порядка 40 миллионах тонн зерна, которые необходимо вывезти из страны на продажу. А как это сделать, если большинство наших портов заблокированы Россией?..»

Плохие новости для рынка зерна приходят также из Индии, правительство которой приняло решение приостановить экспорт пшеницы, поскольку рекордная (до +46 по Цельсию) жара привела к резкому падению урожайности. Учитывая растущую инфляцию в стране, а также разочарование избирателей политикой кабинета Нарендры Моди, премьер-министр Индии предпочёл удовлетворить в первую очередь потребности внутреннего рынка и отменил ряд экспортных заказов, рискуя подпортить тем самым имидж Индии, как надежного поставщика зерна на мировой рынок. После чего мировые цены на пшеницу сразу же взлетели. В Чикаго базовые фьючерсы увеличились на 5,9 процента за бушель, что является самым высоким показателем за последние два месяца. Всего же в этом году цены на пшеницу выросли, примерно, на 60 процентов, что привело к увеличению стоимости широкого ассортимента продуктов – от хлеба до лапши и пирожных.