В ОДКБ отреагировали на вступление Швеции и Финляндии в НАТО: не знаем, чем это все закончится

«Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции приведет к росту напряженности в Европе». Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«К сожалению, если мы раньше говорили о милитаризации Восточноевропейского региона, то сейчас это будет касаться и Северной Европы. Поэтому трудно сказать, чем это все закончится, но одно очевидно, что те шаги блока НАТО – они приведут к нарастанию напряженности в Европе», - сказал он в интервью РИА Новости.