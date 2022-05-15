Главы МИД Швеции и Финляндии встретятся с Чавушоглу в Анкаре

Министры иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу встретятся в Анкаре, чтобы обсудить членство скандинавских стран в НАТО. Об этом передает МИД Швеции.

На встрече Турция планирует прояснить свои возражения против членства Швеции и Финляндии в альянсе.

Как ранее заявила Линде, она «твердо верит, что недоразумения будут улажены и что они не помешают процессу подачи заявок».

Финляндия и Швеция, вступление которых в НАТО на этом этапе не поддерживает Турция, отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию 33 подозреваемых в причастности к деятельности группировок, признанных в республике террористическими.