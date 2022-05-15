Пентагон о резервах России в Украине: осталось всего 20%

«По состоянию на 16 мая Россия задействовала 80 процентов батальонно-тактических групп в войне против Украины». Об этом заявил один из чиновников Пентагона, передает РБК-Украина.

Сотрудник оборонного ведомства США рассказал, что сейчас на территории Украины воюют около 106 российских батальонно-тактических групп. При этом военно-политическое руководство России планировало задействовать в Украине 140 таких групп.

По словам чиновника, у России осталось небольшое количество военного ресурса для продолжения ведения боевых действий.