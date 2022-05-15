Председательство в ПА ОЭС перейдет к Азербайджану

После третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС) председательство в организации перейдет к Азербайджану. Об этом было сказано на состоявшейся 16 мая встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с находящимся с визитом в Азербайджане генеральным секретарем ПА ОЭС Тахиром Гусейном, передает Trend.

Гафарова отметила, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с организацией и заинтересован в усилении деятельности ОЭС и расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами-членами организации.

Спикер напомнила, что Азербайджан ратифицировал в 2021 году Устав ОЭС. Она подчеркнула, что Азербайджан в период председательства в организации предпримет соответствующие шаги по усилению деятельности ОЭС.

Тахир Гусейн высоко оценил работу, проделанную Милли Меджлисом в связи с проведением конференции. Он также выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и возглавляемой им организацией.