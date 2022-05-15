Новым премьер-министром Франции стала женщина

«Элизабет Борн, возглавлявшая до настоящего времени Министерство труда, стала новым премьер-министром Франции». Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

В связи с этим, президент республики Эммануэль Макрон поручил ей сформировать новое правительство.

Напомним, что Борн сменила во главе французского правительства Жана Кастекса, руководившего кабмином с июля 2020 года и подавшего в отставку в понедельник в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Борн стала второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра.