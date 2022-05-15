Луганская область под непрерывным обстрелом: не менее 10 погибших

«Российские войска непрерывно обстреливают Северодонецк Луганской области. Под удар снова попала больница, погибли не менее 10 человек». Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сегодня, 16 мая, российские войска целый день вели прицельный огонь по Северодонецку.

«В результате обстрелов больше всего пострадал медгородок. Снаряды попали почти в каждый корпус больницы населенного пункта», - сказал он, добавив, что уточнить количество погибших невозможно из-за постоянных ударов.