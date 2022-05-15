Несмотря на то, что решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России деятельность азербайджанского информационно-аналитического ресурса haqqin.az была запрещена на территории России, Роскомнадзор направил в редакцию нашего сайта новое уведомление-требование.

Роскомнадзор потребовал от haqqin.az удалить распространенное агентством «Репорт» заявление главы отдела LNG SOCAR Trading Тураба Мусаева.

Ранее Т.Мусаев выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о привлечении сотрудников SOCAR Trading к следствию в уголовном деле, расследуемом на Мальте. Напомним, что данная информация была распространена в зарубежных СМИ, в том числе и российских.

Позиция Роскомнадзора, чья деятельность идет вразрез с элементарной человеческой логикой, вызывает недоумение. Нам остается лишь развести руками и задуматься над фантазией российских чиновников, принимающих столь абсурдные решения, касающиеся информационного пространства соседних стран.