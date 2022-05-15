В Украине арестованы многомиллиардные активы Михаила Фридмана

«В Украине арестованы активы российского олигарха Михаила Фридмана в «Альфа-банке» на более чем 12,4 млрд гривен (более $400 миллионов). Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

«Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в Альфа-банке, которые уже готовились к выводу в Россию», - написала она.