Азербайджан пока не начал переговоры о продлении контракта с «Формулой-1», который завершится после гонки 2024 года. Об этом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на Motorsport, заявил глава Baku City Circuit Ариф Рагимов. При этом он сообщил, что хотелось бы в следующем сезоне провести в Баку одну из шести спринтерских гонок.

«В целом, я поддерживаю периодическую корректировку формата для возвращения интереса, - говорит Ариф Рагимов. – Мне нравятся спринтерские гонки, поскольку они добавляют больше экшена. По сути, спринтерские гонки привлекательны не только для Баку, но и для любых промоутеров, поскольку если спринт назвать гонкой, то он соберет в субботу на трибунах больше зрителей, чем квалификация.

Мы являемся тем рынком, на котором болельщики не так хорошо разбираются в спорте, поэтому, когда мы говорим о проведении двух гонок, это звучит привлекательно для людей, которые не особо понимают разницу между спринтом и настоящей гонкой. Я имею в виду, что это действительно увеличит посещаемость в субботу и даст болельщикам большую отдачу от потраченных денег, поскольку они думают, что покупают билет на две гонки. Притом, что они действительно покупают билет на две гонки.

Я был бы рад провести уик-энд со спринтом в Баку в следующем году. Надеюсь, наш этап окажется в числе шести, которые получат такую возможность».

Ариф Рагимов сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос с боссами «Формулы-1» во время Гран-при Азербайджана, который пройдет 12 июня.

В сезоне-2022 «Формула-1» проведет только три гоночных уик-энда со спринтами. Один такой уик-энд уже прошел в Имоле. Два оставшихся пройдут позже – на Гран-при Австрии и на Гран-при Бразилии. «Формула-1» и ее команды согласились расширить количество спринтерских гонок до шести в 2023 году, хотя это все еще требует одобрения Международной федерации автоспорта (FIA), которая настаивает на более значительных финансовых стимулах, прежде чем подписать план.