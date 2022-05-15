В производственном объединении «Азеригаз» продолжают работы по повышению компетентности и профессионализма, а также уровня знаний сотрудников. В этом направлении регулярно проводятся просветительские мероприятия и тренинги.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе организации, с этой целью в «Азеригаз» была проведена просветительская работа руководящих и инженерно-технических работников по эксплуатации газового хозяйства, обучение нормам и правилам строительства и техники безопасности, охране окружающей среды и применению международных стандартов.

В настоящее время проводится проверка знаний сотрудников.