Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 21:55

В Москве прошел саммит стран ОДКБ – Организации договора по коллективной безопасности. Ситуация, когда члены организации Россия и Беларусь находятся в жесткой конфронтации с Западом, выявила и без того очевидные противоречия этой структуры, которая отмечает двадцатилетие со дня создания. Изначально военный блок ОДКБ имел смысл только как форма подключения младших партнеров Российской Федерации к мощи российской армии в качестве гаранта их безопасности. Так дети во дворе апеллируют к авторитету старшего брата, который, если что, придет и накажет обидчика. Если же в драку влез сам старший брат, младшие осмотрительно стараются держаться в стороне, хотя для старшего это может быть и очень обидно. О том, чтобы вовлечь всех младших партнеров, Россия даже речь не ведет, понимая бесперспективность таких инициатив.

Генсек организации Станислав Зась отдельно прокомментировал: «В ходе встречи президент России Владимир Владимирович Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался». Еще бы, ведь даже Александр Лукашенко прилагает неимоверные усилия, чтобы отвертеться от участия белорусской армии в войне, хотя отказать от предоставления своей территории для нападения на Украину и обстрелов ее из Беларуси он не смог. Зато наверняка вздохнул с облегчением, когда российские войска вынуждены были уйти из Киевской, Черниговской и Сумской областей, что сняло остроту вопроса о подключении белорусских военных к боевым действиям. На правах ближайшего партнера Путина Лукашенко посетовал на саммите, что члены ОДКБ не единодушны в противостоянии НАТО и кивнул на то, как дружно действует Евросоюз, но большого интереса его предложение не вызвало: странам Центральной Азии вообще нет никакого резона влезать в конфликты с НАТО.

Зато Пашинян напомнил о своей обиде, когда блок ОДКБ проигнорировал его просьбы о помощи во время 44-дневной войны, а «некоторые члены» продали оружие Азербайджану. «Некоторые члены» – это Российская Федерация, и кто недоволен, тот пускай других союзников найдет. Нету? Ну и вот. У центральноазиатских государств свои проблемы. Таджикистан регулярно перестреливается с Кыргызстаном из-за проблем на границе. Казахстан предпочитает укреплять отношения с Турцией, плотно сотрудничать с Китаем, но и злить Россию не хочет. В конце концов, она помогла Токаеву в трудную минуту. Все они с ужасом наблюдают за тем, как Кремль просто гробит отношения с Западом, убивая свою экономику, а с ней и их экономические перспективы. Так, например, по расчетам Всемирного банка, война в Украине и антироссийские санкции приведут к падению официально зарегистрированных потоков денежных переводов на 32% в Киргизии, на 22% в Таджикистане, 19% в Армении. Для Таджикистана и Киргизии это настоящая беда, ведь они занимают третье и четвертое места в мире по доле внешних денежных переводов в ВВП – 34% и 33% соответственно.