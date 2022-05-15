Иран запускает крупнейшее нефтяное месторождение и удваивает экспорт

В Иране планируют запустить крупнейшее в стране нефтяное месторождение Азадеган и удвоить экспорт нефти для удовлетворения спроса. Об этом заявил управляющий директор национальной добывающей компании National Oil Company Мосхен Ходжастехмер.

Отмечается, что потенциально Иран может заменить Европе все поставки нефти из России по морю.

Издание Росбалт со ссылкой на Bloomberg сообщает, что компания намерена подписать соглашения с банками по финансированию разработки месторождения. Его запасы оцениваются в 32 млрд баррелей. При этом все запасы России оцениваются в примерно 100 млрд баррелей, а рентабельные, по оценке Минэнерго, примерно в 33 млрд.

Иран поставляет на мировой рынок около 1 млн баррелей в день, но уже в 2023 году собирается увеличить объем до 1,4 млн баррелей. По словам Ходжастехмера, объемы можно увеличить вдвое.