Столкновения в Таджикистане видео
В городе Хорог на востоке Таджикистана в ходе всепамирского протестного митинга произошли столкновения участников с силовиками. В городе видна бронетехника подразделений местного МВД, блокпосты усилены личным составом, передает Росбалт.
Сообщается, что пострадали несколько человек. Силовики перекрыли все дороги к центральной площади Хорога.
По словам источников, городские мосты оцеплены, в городе отключен интернет.
Митингующие движутся из микрорайона Бархорог в сторону центральной площади города.