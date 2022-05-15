Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО

«Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Пусть не обижаются». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе брифинга.

По его словам, в таком случае, НАТО не будет организацией безопасности, а «станет местом, где будет много представителей террористов».

«Даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не может им поверить», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он также посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, «не утруждать себя».