Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО
«Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Пусть не обижаются». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе брифинга.
По его словам, в таком случае, НАТО не будет организацией безопасности, а «станет местом, где будет много представителей террористов».
«Даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не может им поверить», - цитирует Эрдогана РИА Новости.
Он также посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, «не утруждать себя».