Евросоюз поставил Сербию перед выбором

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что если Сербия хочет стать членом Евросоюза в будущем, она должна ввести санкции против России за войну в Украине, передает Европейская правда.

«Министры выразили четкое ожидание от партнеров как будущих членов соответствовать европейским ценностям и международной политике. Те, кто этого еще не сделал – и Сербия одна из них – должны как можно скорее ускориться и ввести санкции», – добавил глава европейской дипломатии.

Он еще раз подчеркнул, что ЕС ожидает от кандидатов на членство в ЕС полностью согласовывать свою международную политику с Евросоюзом.