Гутерриш предложил ослабить санкции против России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить санкции в отношении калийных удобрений из России и Беларуси. В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщили источники издания, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.

По данным собеседников газеты, Гутерриш обратился к Москве с просьбой разрешить поставки украинского зерна. В обмен генсек ООН предложил смягчить санкции в отношении экспорта калийных удобрений из России и Беларуси.