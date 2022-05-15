Командир полка «Азов»: мы выполнили приказ

«Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров. Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии». Об этом в своем обращении сказал командир полка «Азов» Денис Прокопенко.

Он добавил, что полк выполнил задание и сейчас хочет сохранить жизнь подчиненным.

«В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», - цитирует его Украинская правда.