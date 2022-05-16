Евросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России

Министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Глава дипломатии Евросоюза также уточнил, что не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России.

«Я не могу сказать, займет ли это еще одну неделю или две», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее сегодня Боррель сообщил, что между странами союза сохраняются «серьезные противоречия» по вопросу введения запрета на поставки российской нефти. Преодолеть вето Венгрии, по его словам, на эмбарго пока не удается.