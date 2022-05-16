Спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя – в самом городе недалеко от Центрального кладбища, передает Радио Свобода.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в горсовет поступила информация о расконсервации исторического кладбища «Некрополь», где может находиться так называемая «братская могила».

С помощью спутниковых снимков Maxar журналисты издания нашли место массового захоронения, состоящего из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину.