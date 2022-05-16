Столтенберг позвонил Чавушоглу после слов Эрдогана о НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что страна не скажет «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку Анкара не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенных в Турции террористических организаций.