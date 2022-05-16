Кулеба: НАТО ничего не сделала для Украины

«НАТО ничего не сделала для помощи Украине в сложившейся ситуации». Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделала ничего», – сказал он.

При этом он подчеркнул важную роль Евросоюза в оказании помощи Украине, рассказывая введенные экономические санкции, а также предоставленную экономическую и военную поддержку.