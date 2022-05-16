С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе выехали около 10 автобусов с украинскими военными, пишет Reuters.

По данным издания, около десятка автобусов, очевидно, перевозивших украинских бойцов, выехали с территории завода.

«Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых», - говорится в сообщении издания.

Ранее Минобороны России сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе.