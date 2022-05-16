Массовая драка на базаре в Баку: есть раненые и задержанные

В Бинагадинском районе Баку на территории базара автомобильных запчастей произошла массовая драка, в ходе которой пострадали три человека, передает АПА.

Сообщается, что продавцы автозапчастей 27-летний Эльнур Зохрабов, а также 25-летние братья Фикрет и Али Алиевы были избиты покупателями, в результате чего получили тяжелые травмы и были помещены в больницу.

По факту в Бинагадинской полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления.