Россия готовит «референдум» в Энергодаре

«Пророссийские власти захваченного Энергодара готовят так называемый «референдум» о присоединении к России». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

По данным ведомства, с помощью «референдума» Россия хочет создать информационную картинку, что жители города выступили за присоединение к России.

«После «волеизъявления» пророссийские власти планируют включить Запорожскую АЭС в состав холдинга «Росатом» и таким способом уничтожить энергетическую систему Украины.