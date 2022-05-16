«За сутки 16 мая противовоздушная оборона сбила 5 целей российских войск». Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинские ПВО нанесли огневое поражение пункту управления батальонно-тактической группе ВС России, а подразделения зенитных ракетных войск поразили штурмовик Су-25 российской армии и крылатую ракету.

Кроме того, по данным ВСУ, противовоздушная оборона сбила по меньшей мере три БПЛА «Орлан-10».