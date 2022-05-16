Арабы против израильтян: в Иерусалиме вновь начались беспорядки
В понедельник, 16 мая, тысячи палестинцев приняли участие в похоронах 21-летнего Валида аль-Шарифа, тяжело раненного в стычках с полицией на территории мечети Аль-Акса и умершего от ран в минувшую субботу. Похороны вылились в столкновения с полицией и беспорядки, один палестинец тяжело ранен, передает Israelinfo.
Полиция сообщила, что бойцы МАГАВ (подразделение полиции Израиля) открыли огонь по автомобилю, который ехал по направлению к ним на большой скорости. Пятерых пассажиров машины задержали.
В арабоязычных соцсетях пишут, что обстрелу подверглась машина «скорой помощи», в которой везли тело аль-Шарифа, и публикуют фото машины с разбитыми стеклами и пробитыми шинами.
Похоронная процессия движется от Аль-Аксы по направлению к кладбищу на улице Салах ад-Дин. Многие участники несут палестинские флаги и флаги ХАМАСа, выкрикивают националистические лозунги. В сторону полиции швыряли камни и стреляли из ракетниц.
Пресс-служба полиции сообщает, что шестеро полицейских получили легкие ранения, двоим потребовалась медицинская помощь. 15 участников беспорядков задержаны.