Арабы против израильтян: в Иерусалиме вновь начались беспорядки

В понедельник, 16 мая, тысячи палестинцев приняли участие в похоронах 21-летнего Валида аль-Шарифа, тяжело раненного в стычках с полицией на территории мечети Аль-Акса и умершего от ран в минувшую субботу. Похороны вылились в столкновения с полицией и беспорядки, один палестинец тяжело ранен, передает Israelinfo.

Полиция сообщила, что бойцы МАГАВ (подразделение полиции Израиля) открыли огонь по автомобилю, который ехал по направлению к ним на большой скорости. Пятерых пассажиров машины задержали.

В арабоязычных соцсетях пишут, что обстрелу подверглась машина «скорой помощи», в которой везли тело аль-Шарифа, и публикуют фото машины с разбитыми стеклами и пробитыми шинами.