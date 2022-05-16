Зеленский: Украина не знает точное количество убитых детей

«У нашего государства нет точных данных о количестве убитых и депортированных российскими военными украинских детей». Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с университетским сообществом США, сообщает Укринформ.

По его словам, известно о гибели почти 300 детей на ранее захваченных территориях Украины в результате российских обстрелов и бомбардировок.

«Но есть временно захваченные территории. И мы не знаем, сколько там погибло людей, сколько там жертв и сколько детей погибли или в тяжелом состоянии. Мы это сможем понять только после того, как вернем эти территории», – заявил Зеленский.