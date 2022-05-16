Зеленский: Украина не знает точное количество убитых детей
«У нашего государства нет точных данных о количестве убитых и депортированных российскими военными украинских детей». Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с университетским сообществом США, сообщает Укринформ.
По его словам, известно о гибели почти 300 детей на ранее захваченных территориях Украины в результате российских обстрелов и бомбардировок.
«Но есть временно захваченные территории. И мы не знаем, сколько там погибло людей, сколько там жертв и сколько детей погибли или в тяжелом состоянии. Мы это сможем понять только после того, как вернем эти территории», – заявил Зеленский.
Кроме того, по его словам, с временно захваченных территорий в Россию было насильно депортировано около 500 тыс. человек.
«Разделяли детей и взрослых. Детей отправляли, по нашим данным, в разные семьи или в детские дома, интернаты – там, где сироты, дети без родителей. Потому для нас это трагедия. Мы не знаем этого количества детей, мы не знаем количества людей, мы не знаем, в каком они состоянии. Это была депортация силой. У них забирали документы, у взрослых в первую очередь забирали паспорта, меняли их на российские», – сказал глава украинского государства.