Белый дом повторил: Байден не собирается в Украину

«Планов организации визита президента США Джо Байдена в Украину в настоящее время нет». Об этом сообщила на регулярном брифинге новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер хочет посетить Украину в будущем.

Она напомнила, что совсем недавно визит в Киев нанесли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, продемонстрировавшие непоколебимую приверженность нынешней вашингтонской администрации поддержке Украины. Кроме того, в Украине побывала на днях и первая леди США Джилл Байден.

«Президент Джо Байден регулярно беседует по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским», - цитирует ее ТАСС.