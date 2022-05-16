«16 мая из «Азовстали» в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена». Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на своих источников сообщило о том, что около 10 автобусов с украинскими военными покинули территорию завода «Азовсталь».