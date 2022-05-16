Чавушоглу летит в США для переговоров с Блинкеном

Министерство иностранных дел Турции анонсировало визит главы ведомства Мевлюта Чавушоглу в США. Ожидается, что там он проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном.

«В рамках своего визита министр Чавушоглу примет участие в совещании «Призыв к действиям в области глобальной продовольственной безопасности» на уровне министров, которое состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под руководством госсекретаря США Энтони Блинкена 18 мая, и проведет несколько двусторонних встреч», - уточнили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Чавушоглу проведет первую встречу на уровне министров иностранных дел Стратегического механизма Турция-США с госсекретарем Блинкеном.