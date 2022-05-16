Зеленский об эвакуации военных с «Азовстали»: все они нужны живыми
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о ситуации с украинскими военными на заводе «Азовсталь».
Зеленский сообщил, что работа по спасению жизней украинских военных требует деликатности и времени.
«Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип», - сказал Зеленский и больше не привел никакой конкретики, передает издание «Страна».
Напомним, что ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в больницу в Новоазовске доставили 53 тяжело раненых с «Азовстали», еще 221 человек был отправлен в Оленовку. Далее их рассчитывают обменять.