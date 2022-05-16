Экс-министр юстиции Словакии поддержал войну в Украине и был задержан

Бывший министр юстиции и экс-председатель Верховного суда Словакии Штефан Гарабин был задержан полицией в связи с поддержкой военных действий России на территории Украины, передает телеканал Markiza.

По данным издания, Гарабин в конце февраля на своей странице в Facebook написал: «В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как Путин».

Полиция Словакии обвинила его в поддержке экстремизма. Политик был задержан, однако затем отпущен после дачи показаний.