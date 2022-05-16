Евросоюз хочет принять Албанию и Северную Македонию в свой состав

Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен принять Албанию и Северную Македонию в состав альянса.

«ЕС должен в кратчайшие сроки начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии, задержка вредит ЕС и усиливает позиции России», - подчеркнул он.

Отметим, что Албания получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз в июне 2014 года. Совет Европейского союза одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии 24 марта 2020 года.