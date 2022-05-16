Северная Корея проигрывает коронавирусу

В Северной Корее, лишь несколько дней назад признавшей вспышку коронавируса на своей территории, может быть уже миллион заболевших. Сообщается, что власти задействовали армию в попытке взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране, где не проводилась вакцинация. Об этом пишет BBC.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал чиновников здравоохранения и приказал подчиненным остановить распространение вируса, а армии – оказать помощь в доставке лекарств.

Государственные СМИ сообщают о более чем миллионе граждан, заразившихся «гриппом», как предпочитают называть коронавирус в стране.