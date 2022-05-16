Северная Корея проигрывает коронавирусу
В Северной Корее, лишь несколько дней назад признавшей вспышку коронавируса на своей территории, может быть уже миллион заболевших. Сообщается, что власти задействовали армию в попытке взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране, где не проводилась вакцинация. Об этом пишет BBC.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал чиновников здравоохранения и приказал подчиненным остановить распространение вируса, а армии – оказать помощь в доставке лекарств.
Государственные СМИ сообщают о более чем миллионе граждан, заразившихся «гриппом», как предпочитают называть коронавирус в стране.
Из них около 50 человек скончалось, однако не известно, как много людей заразились именно ковидом, поскольку в Северной Корее мало лабораторий, число подтвержденных случаев заболевания тоже невелико.
При этом Северная Корея, в которой все же ввели национальный локдаун, может быть особо подвержена заражению, поскольку там не проводилась вакцинация.
Как сообщают государственные северокорейские СМИ, в прошлые выходные Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро, на котором обвинил чиновников системы здравоохранения в том, что они не обеспечивают поставки необходимых медикаментов.