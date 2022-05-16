Россия и Израиль столкнулись в небе над Сирией

В пятницу ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Мисьяф, и во время этой операции находящиеся там российские военные впервые открыли огонь по самолетам израильских воздушных сил, передает израильский телеканал «Хадашот 13».

Согласно сообщению телеканала, по самолетам ВВС ЦАХАЛа были выпущены несколько ракет из ЗРК С-300.

«Четыре таких комплекса, развернутых в Сирии, находятся под управлением российских офицеров», - говорится в репортаже телеканала.

В свою очередь, министр обороны Бени Ганц заявил после инцидента, что Израиль продолжит операции на территории Сирии.