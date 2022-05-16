Столтенберг о позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости рассмотреть опасения Анкары, передает РИА Новости.

«Провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по решениям наших близких партнеров Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», - написал Столтенберг в Twitter.