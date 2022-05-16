Военную базу США в Сирии обстреляли из минометов

Военная база США в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке подверглась в понедельник минометному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что огонь велся со стороны сирийско-иракской границы, большинство ракет разорвалось в окрестностях военного объекта, сведений о возможных потерях и материальном уроне не приводится.

Как передает ТАСС, в небо над Эш-Шаддади и пограничной местностью подняты беспилотные летательные аппараты, которые интенсивно патрулируют местность. Представитель американского военного командования в Багдаде пока не подтвердил факт нападения на базу.