Канцлер Германии: «Для России есть только один выход из этого положения»

«К сожалению, пока не особо заметно, чтобы возросло понимание необходимости покончить с этим как можно скорее», - сказал Шольц в интервью немецкому телеканалу RTL.

Шольц также пообещал, что Германия продолжит предоставлять Украине вооружение. В частности, он ожидает довольно скорой поставки обещанных зенитных самоходных установок «Гепард». Власти по-прежнему ищут к ним подходящие боеприпасы за границей, отметил он.

«Мы также постоянно должны внимательно следить за тем, чтобы не принимать решения, которые сделают нас стороной конфликта», - подчеркнул при этом Шольц, заверив, что не допустит решений, которые могли бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией.

«Для России есть только один выход из этого положения – достижение соглашения с Украиной», - заявил канцлер, по словам которого, это не означает, что мир будет достигнут под диктатом, посредством захвата части территории, а затем требованием: «Подпишите здесь». «Это не сработает, как в случае с Крымом, где война закончилась в том смысле, что стрельбы больше нет, но проведена новая граница», - подчеркнул Шольц.