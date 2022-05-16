В Афганистане распустили парламент и другие госорганы

Представители движения «Талибан», находящиеся у власти в Афганистане, распустили Совет нацбезопасности, Высший совет по национальному примирению, Национальное собрание (парламент), а также упразднили комиссии по правам человека, по пересмотру Конституции и секретариаты обеих палат парламента. Об этом заявило агентство The Khaama Press, публикующее фотографию соответствующего документа с подписями руководителей движения.

По информации агентства, на документе стоит подпись премьер-министра кабинета талибов Мохаммада Хасана Ахунда. Само решение, утверждают журналисты, было принято верховным лидером движения «Талибан» муллой Хибатуллой Ахундзадой.

При этом правительство Афганистана оставило действующей Независимую комиссию по контролю над исполнением конституции.

По данным газеты «Хашт-э субх», решение о роспуске госорганов может быть связано с работой по составлению и принятию бюджета. В ходе нее обсуждались реформы госаппарата, в том числе упразднение или остановка работы ряда институтов, которые требовали финансирования. Сокращения среди госслужащих якобы коснулись и других ведомств.