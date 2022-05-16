Акции протеста в Армении: оппозиция блокирует улицы Еревана, идут задержания

Рано утром полиция задержала десятки протестующих, которые перекрывали улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестные акции транслируют в режиме реального времени местные порталы, передает РИА Новости. В Ереване образовались пробки. Демонстранты пытаются парализовать движение, перекрывая улицы и ключевые транспортные узлы. Местами возводятся «баррикады» из мусорных урн. В акциях принимают участие некоторые депутаты от оппозиционного блока «Армения», возглавляемого Робертом Кочаряном. Его сын – Левон Кочарян – в числе задержанных. Сотрудники полиции задержали и зампреда Республиканской партии Армена Ашотяна и экс-депутата Наиру Зограбян.

Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что с 08:00 начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, «столица будет парализована», а в 19:00 на площади Франции в Ереване пройдет очередной митинг.