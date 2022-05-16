Обстрелы в Черниговской области Украины: есть погибшие и много раненых

Российские войска нанесли удар по Черниговской области, есть жертвы. Об этом в утреннем обращении рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Сегодня утро на Черниговщине не доброе. Утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели ГСЧС, правоохранительные органы", - заявил он.

По словам Чауса, по предварительной информации, есть погибшие и много раненых.

"Это еще раз подтверждает то, что я говорю постоянно. Война не завершилась, не ушла из Черниговщины, не ушла из наших городов", - подчеркнул он и призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.